ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年3月13日から19日までは「新生活満喫号」。ジーンズ、アウター、スウェット、ロンTなど、春のおでかけを心地よく楽しめるウェアが値下げ中です。待望の値下げアイテムを厳選して紹介します。圧倒的な機能性でこの安さ●ポケッタブルUVカットパーカ/NANODESIGN（期間限定価格2990円）着るだけでUVカット（UPF50+）できるパーカは、紫外線が気になるこれからの季節に