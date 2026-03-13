【ユニクロ最新チラシ】話題のシアーTやUVカットパーカも特別価格に。待望の値下げアイテムまとめ。《3月19日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年3月13日から19日までは「新生活満喫号」。ジーンズ、アウター、スウェット、ロンTなど、春のおでかけを心地よく楽しめるウェアが値下げ中です。

待望の値下げアイテムを厳選して紹介します。

圧倒的な機能性でこの安さ

●ポケッタブルUVカットパーカ/NANODESIGN（期間限定価格2990円）

着るだけでUVカット（UPF50+）できるパーカは、紫外線が気になるこれからの季節に、おでかけのお供として重宝しそう。軽量、撥水性、携帯しやすい収納袋までついて、とにかく高機能です。

●レーヨンボウタイブラウス（期間限定価格1990円）

ボウタイのデザインでさり気なく華やかさをプラスする、大人可愛いブラウス。洗濯後でもシワになりにくく、お手入れが簡単なことも魅力です。新生活に向けて一枚持っておくと良いかも。

●シアーT（期間限定価格1290円）

上品な透け感と抜け感を出せるネックラインが特長のTシャツは、いまSNSで大注目のアイテム。体にフィットしすぎず、スッキリとしたシルエットに見せてくれます。違う色と2枚重ねて着用すれば、トレンド感のある上級者コーデに。

他にも、「バギーカーブジーンズ」は3990円、「スウェットシャツ」は1990円、「ウォッシャブルニットリブパンツ」は1990円など、期間限定価格のアイテムは盛りだくさん！

1000円台で買えるアイテムも豊富に揃っているので、新生活に向けてまとめ買いするのもアリかも。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）