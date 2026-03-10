3月19日に開幕の「春の選抜高校野球大会」に出場する阿南光高校・野球部の監督や選手らが、3月10日に四国放送を訪れ、甲子園での活躍を誓いました。四国放送を訪れたのは、春の選抜高校野球大会に出場する、阿南光高校の髙橋徳監督や佐藤柊平キャプテンら7人です。四国放送の岡元直社長の激励に応え、選手たちが甲子園での活躍を誓いました。（阿南光高校 野球部・佐藤柊平 主将）「甲子園では、今まで支えてくださった方々