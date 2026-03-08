もともと浪費家でしたが、夫のリストラで月収が10万円下がったことをきっかけに家計を見直し、3年間で資産が1000万円に。現在は夫の手取り月36万円をメインに、2人の子どもと4人で暮らしながら年間200万円貯めているというつっつさん。ここでは、つっつさんが「ムリなく節約できるようになった」と実感している3つの買い物ルールについて語ります。節約が続かない理由は「我慢」だった以前の私は、節約＝努力するものだと思ってい