警察などが2025年に行った乗用車のシートベルト着用状況の調査で、徳島県は一般道での助手席の着用率が3年連続で全国最低となりました。シートベルトの着用状況の調査は毎年、警察とJAFが全国で行っています。その結果、2025年県内の一般道での着用率は運転席が98.7パーセント、助手席が90.7パーセント、後部座席は38.9パーセントでした。いずれも全国平均を下回り、助手席は3年連続で全国最低とな