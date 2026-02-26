SHIPSから、モデル・俳優として活躍する堀田茜さんとの初コラボレーションコレクションが登場します。忙しい毎日の中でも自然体で過ごせることをテーマに、見た目の美しさと着心地のよさを両立したアイテムを展開。オンにもオフにもなじむ上品なデザインは、大人のワードローブに寄り添う仕上がりです♡予約販売は2月26日（木）から、通常販売は3月5日（木）よりスタートします。 着心地にこ