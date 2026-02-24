【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 1−2 ガンバ大阪（2月22日／JFE晴れの国スタジアム）【映像】肘が顔面直撃→PK獲得の瞬間ガンバ大阪の選手からすると納得がいかない判定だったようだ。ファジアーノ岡山が先制点の起点となるPKを獲得したシーンのジャッジを巡って、ファンの間でも賛否が分かれている。2月22日に明治安田J1百年構想リーグ第3節のファジアーノ岡山vsガンバ大阪が行われた。試合は14分にルカオのPK