「公務上の不正行為」の疑いで逮捕された英国のアンドルー元王子/Kirsty Wigglesworth/AP via CNN Newsourceロンドン（CNN）19日のアンドルー元王子の逮捕は、本人にとって途方もない地位の転落を意味する。その一切は、起訴の難しさで悪名高い、ある法律にかかっている。専門家はかねてこの法律について、明確性を欠くと批判していた。警察はアンドルー元王子を公務上の不正行為の疑いで逮捕した。これはイングランドにおいてはコ