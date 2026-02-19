今月25日から始まる県内の公立高校入試で、全日制本校の最終の平均志願倍率は、1倍を下回りました。1倍を下回るのは2年連続です。県教委によると、全日制本校の最終の志願者数は1万3737人です。平均倍率は0.94倍で、前年と比べ0.04ポイント下回りました。1倍を下回るのは2年連続となります。最も倍率が高いのが広島市立広島工業高校の自動車科で1.75倍。普通科で倍率が最も高いのは、広島国泰寺高校の1.57倍です。一方、62校・97の