勤務先の小学校で、女子児童を盗撮した罪に問われた名古屋市の元教諭の裁判で、名古屋地裁は、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】｢盗撮期間は12年と長く常習性も顕著｣ 勤務先の小学校で女児7人を盗撮した罪 名古屋市の元教諭に懲役3年･執行猶予5年の判決 起訴状などによりますと、名古屋市立小学校の元教諭･水井聖清被告40歳は去年、市内の勤務先の小学校で女子児童7人の下着を小型カメラで盗撮した罪など