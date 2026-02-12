サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ケーブルの延長や分配器の設置などで落ちたアンテナ信号を増幅させる機能があり、さらに利得調整機能付きで使用環境にあった使い方ができる、BS/CS専用のアンテナブースター「500-AT007」を発売した。■ノイズ改善でクリアで快適な映像体験をテレビのBS/CS放送が「ノイズが写る」「モザイク状になる」といった症状は、アンテナケーブルの延長や分配による