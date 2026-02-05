「この部屋、1.5畳です」そんな印象的なフレーズとともに添えられた、布団が9割を占めている部屋の写真がXで注目を集めています。投稿したのは、会社員とフリーランスを経て、現在は無職だという「無職7年目（@nojob_zz）」さん。布団と最低限の荷物だけが収まった極端に小さな空間での暮らしぶりに、「本当に住めるの？」「発想がすごい」と驚きの声が届きました。【写真】「立って半畳、寝て一畳」を実践…布団がほぼ占める1.5畳