旅行やお出かけで移動が長いときに悩ましいのが「なにを着るか」問題。「着心地のラクさ」と「きちんと感」を両立する服を探していたESSEフレンズエディターの久世よう子さん（40代）は、「最高の一着」をGUで発見したそう。実際に旅行で着用して感じた、はき心地ときれい見えの両立について、レポートします。魅力1：座りっぱなしでもシワになりづらい頼れる1本旅行の日の服選びで毎回悩むのが、「移動中の快適さをいかに保つか」