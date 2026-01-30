旅行やお出かけで移動が長いときに悩ましいのが「なにを着るか」問題。「着心地のラクさ」と「きちんと感」を両立する服を探していたESSEフレンズエディターの久世よう子さん（40代）は、「最高の一着」をGUで発見したそう。実際に旅行で着用して感じた、はき心地ときれい見えの両立について、レポートします。

魅力1：座りっぱなしでもシワになりづらい頼れる1本

旅行の日の服選びで毎回悩むのが、「移動中の快適さをいかに保つか」ということ。

新幹線や飛行機など、座っている時間が長い日は、とにかくラクな服がいい。でも、快適さを優先しすぎると、リラックス感が前面に出て、まるで部屋着のように見えてしまい、少し気おくれしてしまうことも。

そんななか、「これはちょうどいい」と感じたのが、GUの「ブラッシュドワイドテーパードパンツQ」（税込み1490円）でした。

年末年始の帰省時に履いて過ごしたのですが、生地がやわらかく、太ももや膝まわりにゆとりがあるので、新幹線で座りっぱなしでもとてもラクちん。しかも、シワがつきにくく、買って大正解でした。

魅力2：ラクなのに“きちんと感”のあるシルエット

そして、このパンツのよさは、快適さだけでなく、シルエットがきれいなこと！ ほどよくテーパードなため、下半身がすっきり見えます。

帰省時に、友人と会うときも履いて出かけたのですが、カフェやレストランに入っても「これで大丈夫」と思えるきちんと感があって、とても助かりました。

また、トップスを変えるだけで印象が変わるので、荷物を増やしたくない旅行にも大変向いていると思います。

魅力3：お腹まわりが気にならないデザイン

もうひとつ頼もしかったのがウエストまわり。

ゴムではなくフロントホック仕様で、タック入りのデザインのおかげで、ぽっこりお腹が目立たず、本当に大助かりです。

長距離移動からレストランでの食事まで、シーンを選ばず一日中履いていられて、しかも快適に過ごせる。40代の旅行にちょうどいい1本だと感じました。

気になった方は、次の旅行やお出かけの1着として、ぜひGUで探してみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください