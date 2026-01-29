「何個習わせようか」「やめどきはどうする？」など、お悩みポイントも多い「子どもの習い事」問題。せっかく始めた習い事をすぐに「やめたい」と言われたら、戸惑ってしまう人も少なくないのではないでしょうか。そんなとき、親はどう対応するのが正解なのか、多数の教育機関と連携しながら子どもの未来のサポートと研究を行っている「いこーよ 子どもの未来と生きる力研究所」に、詳しく教えてもらいました。※ この記事は『自立