「何個習わせようか」「やめどきはどうする？」など、お悩みポイントも多い「子どもの習い事」問題。せっかく始めた習い事をすぐに「やめたい」と言われたら、戸惑ってしまう人も少なくないのではないでしょうか。そんなとき、親はどう対応するのが正解なのか、多数の教育機関と連携しながら子どもの未来のサポートと研究を行っている「いこーよ 子どもの未来と生きる力研究所」に、詳しく教えてもらいました。

※ この記事は『自立した子どもになるための やらない子育て』（扶桑社刊）より一部を抜粋し、再編集しています。

習い事をやめたがる子どもを親はなぜ止めるのか

子どもの強い希望で始めた習い事なのに、1か月も経たずに「やめたい」と言いだす。すると親は「せめて3か月は、1年は」と子どもを励ましつつ引き止め、続けるようにと促しがちです。

ですが、1回のお試し体験で「やらない」と決めるのはよしとするのに、入会後1か月経ってから辞めるのはダメというのは、考えてみれば少し不思議な話です。

その理由のなかには、“親の都合”が含まれていませんか。

まずは、その習い事が本当に好きか、合っているかどうかを子どもが見極めるために1か月必要だった、と捉（とら）え直してみてください。

「憧れていたけれど、実際はそんなに好きではなかった」「こんなに厳しい練習が必要だと思わなかった」など、大人でもこういった事態は起こりえます。ましてや、子どもが1回の体験では判断ができないのも理解できますよね。

やめどきは「子ども自身」で決めるのが理想

習い事のやめどきは、子ども本人が決めることが理想です。もちろん、子どもの性格や「やめたい」と思う理由はさまざまですし、家庭の事情もあるでしょうから、すぐにやめさせればいいとは一概には言えません。

ですが、「やめたい」と子どもが打ち明けた際に、その本音を否定することや、怒ってしまうことは避けましょう。

今後親に本心を言えなくなる、興味がわいたことがあっても「やりたい」と言い出せなくなる可能性が生まれるかもしれません。それはもったいないことです。

反対に、上達が見られなかったり、子どもが辛そうだったりすると、親から「やめたら？」と助言したくなるケースも。

ですが、子どもが「やめたい」と言い出さないのならば、そこには子どもなりの続けたい理由があるはずです。その意思を尊重しましょう。

いずれにせよ、せっかく顔を出した子どもの意欲という芽を、親の判断だけで早々に摘み取ることのないよう、慎重に向き合いたいですね。

「やめグセ」がついてしまうことはある？

「やめグセがつかないか」という声も聞きますが、本当に好きなことは大変そうに見えても続くもの。

また、大人でも、興味をもったすべてのものにハマるわけではありませんよね。挑戦してはやめ、やめては挑戦をくり返し、ようやく好きなことが見つかる場合もあります。

あるお子さんのケースでは、水泳やピアノなどの習い事を行った上で、最後まで残ったのはサッカーだけだったという話があります。それも、熱心に練習に励むチームではなく、のんびりした雰囲気のクラブが性に合っていたそう。

なにが好きか、なにが合うかは、実際にやってみないとわからないのです。

親としては、「1つでもハマるものが見つかればラッキー」と気楽にかまえるくらいがちょうどいいでしょう。その余裕があれば、子どもが「やめたい」と打ち明けたときも真正面から寄り添うことができます。

「やめる」にせよ「やめない」にせよ、親子で建設的な対話ができれば、子どもにとっても前向きな道筋を歩めるはずです。