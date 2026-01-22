Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ï»ÔÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê¸½¶â5000±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÈÄÌîÄ®¤Ï¡¢¾¦ÉÊ·ô1Ëü±ßÊ¬¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¹ñ¤¬¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÇÛÉÛ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÁÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁ´»ÔÌ±Ìó24Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê5000±ß¤Î¸½¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë5000±ß¤ò¾å¾è¤»¤·¡¢1Ëü±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£µëÉÕ³«»Ï¤Ï7·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô