東京・鶯谷にある「ダンスホール新世紀」にて公演中の「イマーシブシアター『魔法使いの約束』」。『魔法使いの約束』は、人間と魔法使いが共存する世界を舞台に、別世界から召喚された「賢者」と、「賢者の魔法使い」の使命を持った21人の魔法使いの群像劇だ。2019年アプリゲームのリリース以来、舞台やコミカライズ、アニメなど様々な形でメディアミックス展開を続けてきた『魔法使いの約束』が、この度イマーシブシアター公演を