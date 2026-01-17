女性のみならず、男性もLINEで一喜一憂するもの。では、LINEに関して、男性が落ち込むのはどのようなことでしょうか。男性の本音を知っていただくために、「男性が落ち込む瞬間８パターン（LINE編）」を紹介させていただきます。LINEがブロックされていた瞬間女の子にいつのまにかLINEをブロックされ、連絡すること自体が不可能になってしまったパターンです。理由をちゃんと言ってもらえなければ、大きなショックを受ける男性もい