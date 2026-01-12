1月12日は、「成人の日」です。県内では11日までに、すべての市町村で二十歳を祝う式典が行われ、若者たちが大人への決意を新たにしました。県内では1月1日から11日までに、すべての市町村で二十歳を祝う式典が開かれ、6199人が二十歳を迎えました。このうち11日は、最も多い18の会場で式典が行われ、阿南市の二十歳の集いには543人が出席しました。（阿南市長生地区代表・藤田鋼矢さん）「二十歳となった私たちが、この町の未来を