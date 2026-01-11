ニューストップ > シュノーケリング後に不正出血…子宮頸がんと診断され「怖かった」 病気 がん治療 Medical DOC シュノーケリング後に不正出血…子宮頸がんと診断され「怖かった」 2026年1月11日 12時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 旅行先でシュノーケリングをしたあと、少量の不正出血があった女性 受診したところ、主治医に「電話では詳しいことは言えない」と言われたそう その後子宮頸がんと診断され、「本当に怖かったです」と当時を振り返った 記事を読む おすすめ記事 「肛門がんの治療中の注意点」は何かご存じですか？再発の有無も医師が解説！ 2026年1月10日 12時30分 免疫治療薬の併用「有効で安全」 化学放射線と、食道がん患者に 2026年1月9日 18時55分 女性に多い「副腎皮質がん」になると”体重が増える”？症状や原因を医師が解説！ 2026年1月8日 6時30分 「副腎皮質がん」は血液検査と何で”異常”が出る？4つの検査法と治療法も医師が解説！ 2026年1月9日 6時30分 「副鼻腔がん」になると顔と首に”どんな症状”が現れる？原因も医師が解説！ 2026年1月11日 7時30分