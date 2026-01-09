（小玉アナウンサー）「ここからは天気の豆知識を伝えてもらう、マメテンのコーナー気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木気象予報士）「暖かくなると気になるという方は多いのではないでしょうか、『花粉』ですよね」「今年は花粉の飛散量が少ない『裏年』にあたりますが、一体どれくらい飛ぶのでしょうか」「また、最新のソメイヨシノの開花予想もお伝えしていきます」「さっそくですが、宮下さんは花粉は