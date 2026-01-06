1月5日、女優の伊藤歩が自身のInstagramで結婚を発表した。相手は14歳年下の俳優・細谷祐介で、こちらも自身のInstagramに連名の文書を投稿。《私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます》とした。「伊藤さんは現在45歳。6歳の頃からモデル活動を始めており、1993年に大林宣彦監督の映画『水の旅人-侍KIDS-』でスクリーンデビュー。1996年に映画『スワ