2026年になり、「今年は子どもに何か習い事をさせてあげたい」と思う保護者もいると思います。その場合、どのような点を重視して子どもの習い事を選べばよいのでしょうか。子どもを習い事に通わせるメリットや注意点などについて、探究型学習に特化した民間学童保育である「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長の鶴原頌太郎さんに聞きました。【要注意】「えっ…」これが子どもに「習い事」をさせる際の親の“NG行為