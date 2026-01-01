俳優の小栗旬（43）が1日放送の日本テレビ「Golden SixTONES お正月3時間スペシャル」にゲスト出演。SixTONESメンバーとの関係を明かした。小栗が登場すると、田中樹は「僕、ちょっとだけあるんですよ親交が」と切り込み。小栗は「昔、あるスタジオでお会いして。そこで“僕は非常に君に興味がある”みたいな話を」と続けた。これにメンバーは「凄い」「凄い告白」と大盛り上がり。田中は「一言目が“僕は君に興味がある”」