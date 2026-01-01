東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで、2026年に予定されている様々なイベントをまとめました。なかでも注目は、開園25周年を迎えるシーで約1年にわたって開催されるアニバーサリーイベントです。■1月から3月ランドの主役は“ミニーマウス”ディズニーランドでは1月14日から3月2日まで、スペシャルイベントシリーズ『ディズニー・パルパルーザ』の第5弾『ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”』が開催