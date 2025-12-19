¥º¥Ü¥ó¤òÀÞ¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºî¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷ÉôºÒ³²ÂÐºö²Ý¤¬X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡ÛÎ¹¹Ô»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¡ª¥º¥Ü¥ó¤òÀÞ¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òºî¤ë¡È¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡É¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö»ä¤ÏÈòÆñ¾ì½ê¤Ê¤É¤ÇÌòÎ©¤Ä¡¢¿È¶á¤Ê¥º¥Ü¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥é¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥Ü¥ó¤òÀÞ¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤µ¤é¤ËÃæ¤Ë·¤²¼¤ä²¼Ãå¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤ò