ズボンを折り込むだけで“クッション”が完成 警視庁が伝授するライフハックに「旅行に行く時に使える」
ズボンを折り込むだけでクッションを作る方法について、警視庁警備部災害対策課がXの公式アカウントで紹介しています。
【豆知識】旅行時に役立つ！ ズボンを折り込むだけで「クッション」を作る“ライフハック”がコレです！
警視庁は「私は避難場所などで役立つ、身近なズボンを使ったマクラにもなるクッションを考えました。ズボンを折り込むだけで簡単に作ることができ、さらに中に靴下や下着を入れることでクッション性を高めることもできます。ズボンで作る『マクラクッション』、とても便利なアイテムです」と投稿。ズボンでマクラクッションを作る方法について、次のように紹介しています。
【ズボンでマクラクッションを作る方法】
（1）ズボンの片方を折る。
（2）もう片方のズボンを裾から巻いていく。
（3）ベルトの位置まで巻く。
（4）折ったズボンの裾を裏返し折り込んでいく。
（5）巻いたズボンを全部中に入れて完成。
この投稿に対し、SNS上では「旅行に行く時に使える方法なんですよ」「いいアイディアですね」といった声が上がっています。
ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。