8日に緊急手術を受けた作家でタレント・室井佑月（55）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。夫で立憲民主党所属の米山隆一衆院議員(58)に「あなたはわかっていません」などと再び不満をぶつけた。米山氏は14日、一部ユーザーに反論する形で「私は『自分が分かっている状態』がどういう状態か知っていますので、そうでない状態は『分かっていない状態』と判別できます。従って相当異分野でも、自分がその問題を分かって