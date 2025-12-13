開業から4ヵ月が経っても“ジャングリアへの疑念”が解消されないワケジャングリア沖縄が荒れている。荒れ続けている。2025年7月25日から営業開始した同施設はオープン当初、人気アトラクションの待ち時間が300分オーバー。施設内には小休憩用の日陰や椅子が少なく、来場者は炎天下や悪天候に苦しめられるなど、不運も重なって散々なスタートとなった。開業前に期待値を上げすぎたこと、事前のイメージと実態のズレが大きかったこ