黄色く色づいたゆずが、スーパーでも並んできましたね。ゆずの皮、果汁、房をまるごと使って、ジャムを作りませんか？ 果汁を絞る、皮を切る、砂糖といっしょに煮る。どの工程もゆずの上品な香りが部屋いっぱい広がって、味わう前からふわ〜っと心が満たされます。動画も合わせて、ぜひチェックしてみてくださいね。『ゆずジャム』のレシピ材料（でき上がり約380g分）ゆず……2個（約300g）砂糖……100g前後※※ゆずの皮と房を合わ