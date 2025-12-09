¥À¥¹¥­¥ó¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡¢Ê¡ÂÞ¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò12·î10Æü¸áÁ°5»þ¤Ë³«»Ï¡£º£Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤òÉõÆþ¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3,800±ß¡×¤È2016Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6,500±ß¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥°¥Ã