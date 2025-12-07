作家の室井佑月氏（55）が、7日までにX（旧ツイッター）を更新。「昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ」と体調が悪化していたと明かした。「病院開く時間になったので（一瞬、救急車も考えた）、なんとか車に乗っていってきた」と救急搬送一歩手前まで追い込まれた末、受けた診断が「『尿管結石』だったよ」と報告した。室井氏は「尻に痛み止め坐薬入れ二十分したら、痛みが消え