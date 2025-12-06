¡þÂîµå º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025(11·î30Æü¡Á12·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ)ÆüËÜÂåÉ½¤Ï5Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ë8-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç4ÀïÁ´¾¡¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè1»î¹ç¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢µÕÅ¾¤Ç¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-1¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¾åÁª¼ê¤Ï¡Ö1¥²¡¼¥àÌÜ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¥²¡¼¥àÌÜ¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·