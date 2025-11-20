日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開する「ケンタッキーフライドチキン」が、冬季限定の商品「ウィンターバーレル」を11月26日から発売します。【画像】「えっ…豪華すぎ！」これが、最大“1270円”お得な「ウィンターバーレル」です！同商品は、「オリジナルチキン」と選べるサイドメニューがセットになった商品で、「ウィンターバーレル10ピース」と「ウィンターバーレル12ピース」の2種類がラインアッ