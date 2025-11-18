秋になるとスーパーで多く見かけるようになる「柿」。鮮やかな橙色が目を引きますが、果実の表面が白っぽくなっているものを見たことがある人も多いのではないでしょうか。この「白い粉のようなもの」については、「気にしたことない」「全然気にならないです」といった声がある一方で、「カビか農薬だと思ってた」「白っぽさを取りたくて、いつも念入りに洗ってる」「味は大丈夫なの？」など、安全性や風味を疑問視する声も少な