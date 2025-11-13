公園のトイレにカメラを設置して少年を盗撮したとして、大阪府警は、愛媛県西条市の無職の男（３１）を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（提供目的製造）容疑などで逮捕した。逮捕は１１日付。府警によると、男は７月上旬、愛媛県伊予市内の公園の男子トイレに侵入して小型カメラを設置し、不特定多数に提供する目的で少年（当時１６歳）の下半身を動画撮影した疑い。府警は認否を明らかにしていないが、任意の調べに対し「約