Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡£4½µÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½½¸ÃÄ ¡ÉÏÓÁÈ¡É ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦±ÀÆ¸²ô¡ª¡ä¡ä¡ä±ÀÆ¸²ô¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥­¥ã¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿·Âô´ð±É¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¤ò¸¶ºî