¡Ú¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë´ñÌÌÁÈ¡Û4½µÏ¢Â³¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂèÆóÃÆ¤ÏÏÓÁÈ¡¦±ÀÆ¸²ô¡ª
Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡£4½µÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½½¸ÃÄ ¡ÉÏÓÁÈ¡É ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦±ÀÆ¸²ô¡ª
¡ä¡ä¡ä±ÀÆ¸²ô¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿·Âô´ð±É¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¸å¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È²þÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë1985Ç¯¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë´ñÌÌÁÈ¡Ù¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÊüÁ÷·èÄê¡£
Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡£ ¡É´ñÌÌÁÈ¡É ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ëËÜºî¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê ¡ÉÁÈ¡É ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¸½ºß¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç³Æ ¡ÉÁÈ¡É ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«Ãæ¡£ÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½½¸ÃÄ ¡ÉÏÓÁÈ¡Ê¤¦¤Ç¤°¤ß¡Ë¡É ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼±ÀÆ¸²ô¡Ê¤¦¤ó¤É¤¦ ¤«¤¤¡Ë¡£¤¯¤»¤ÃÌÓ¤ÎÈ±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÇÆÃÄê¤ÎÉô³è¤Ë½êÂ°¤»¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤é¤·¤¯ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê±ÀÆ¸²ô¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾®ÎÓÍµ²ð¡£±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡ÖÏÓÁÈ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÇ®·ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Ä°¦¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¿§¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´ñÌÌÁÈ¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤ª¥Ð¥«¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¼¡¤Ï¤É¤ÎÁÈ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë¿·Âô´ð±É¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦´ñÌÌÁÈ
