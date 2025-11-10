とにかく少しでも家事の手間を減らしたい――。そんな思いから、最近じわじわと増えているのが「洗濯物を畳まない」人たちです。洗濯というと「洗う」「干す」「畳む」「収納する」までが一連の流れのように思われがちですが、「畳む」工程を省くことで「気持ちもラクになった」という声が実際に多く聞かれます。面倒な家事を少しでも減らしたいという発想から生まれた、“畳まない暮らし”の工夫とはどのようなものなのでしょう