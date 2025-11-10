秋から冬にかけて旬を迎える野菜の一つがホウレンソウです。ホウレンソウには鉄分が豊富に含まれていることが知られていますが、ネット上では、他の食べ物との組み合わせ次第ではホウレンソウの栄養素をうまく摂取できないという内容の情報があります。ホウレンソウと相性が悪い食べ物について、栄養学にも詳しい「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）院長で脳神経外科専門医、医学博士の近藤惣一郎さんに聞きました。【豆知