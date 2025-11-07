元AKB48で女優柏木由紀（34）が6日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。2018年平昌冬季オリンピック（五輪）スピードスケートパシュートの日本チームで金メダルを獲得した高木菜那（33）とともに酒を飲む様子が放送され、“ムカつく”女性のタイプを明かした。話題は「腹が立つ女性」について。柏木は「マジで料理しないんで、すてきなご飯を載せてるのを見ると、もう本当にムカつく」とぶっちゃけた。番組