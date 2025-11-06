日本サッカー協会（ＪＦＡ）は６日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。この日、都内で行われた会見に日本代表の森保一監督と山本昌邦ナショナルチームダイレクター（ＮＤ）が出席。その中で、国際親善試合でＰＫ戦を導入していくかどうかの質問が出た。技術委員長を兼任する山本ＮＤは「われわれが世界で勝っていく過程の中で必ず乗り越えないといけ