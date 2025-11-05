会社員のグレうさぎさんの漫画「「斜め前向き」に生きたい」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読む投稿した漫画に対し「実直」という感想をもらい、作者はうれしく思いました。その言葉をきっかけに自身のネガティブな部分も受け入れられ…という内容で、読者からは「苦悩しない楽しい人生だけが正解じゃないよね」などの声が上がっています。「理想」と「現実」を受け入れるということグレうさぎさんは、Xで漫画な