別府駅前で情報提供呼びかけ（10月31日） 八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件について11月4日、大分県警は2025年10月末時点で、あわせて1万1502件の情報提供があったと発表しました。この1か月に210件の情報が寄せられています。 この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗用車に追突され死傷したものです。警察は現場から逃走した八田與一