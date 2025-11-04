胃がんは「前兆があれば気付くことができるはず」とイメージされがちですが、日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック（東京都中央区）院長で消化器内科医の石岡充彬さんによると、胃がんの初期は緩やかに進行しますが、その後、ある程度の段階まで進行すると急に悪化するのが現実だといいます。そのため、胃に何らかの違和感があったときに受診せずに様子を見ていると手遅れになるリスクを高めるということです。【要注意】「えっ