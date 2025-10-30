人気YouTuberのヒカル（34）の兄、まえっさんが運営している「ヒカル公式アカウント」が30日までに更新。ヒカルのYouTubeチャンネルの更新頻度について言及した。以前までは週5、6回投稿を続けていたが、9月に同アカウントで「お知らせヒカルチャンネルの動画投稿頻度を改めることにしました」と報告。続けて「今後しばらくは基本的に2日に1本の投稿ペースでやっていきます。今日出したので明日は休みで次の投稿は明後日みた