タレントの辻希美（38）が、29日、Instagramのストーリーズを更新。生後2カ月の次女が予防接種の副反応で発熱したことを明かした。【映像】授乳ショット&次女・夢空ちゃんの顔出しショット2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽とともに3男2女を育てている辻。9月30日にはInstagramのストーリーズで「授乳中のリアル」、10月24日には「平和な時間の授乳中って最高に幸せ」と、育児に