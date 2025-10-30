仕事の疲れを翌日に持ち越さないためにはどうすればいいのか。実業家の堀江貴文さんは「疲れが溜まったままだと翌日の仕事のパフォーマンスにも影響する。とりわけ1回30円の光熱費と数千円程度のサービスは絶対にケチらないほうがいい」という――。※本稿は、堀江貴文『体力が9割 結局、動いた者が勝つ』（徳間書店）の一部を再編集したものです。■数十円の冷暖房代をケチるのはアホ「昨夜は8時間しっかり眠ったはず。でも疲れが