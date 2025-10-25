バッグの中で取り出したいものが見つからない！そんな面倒な物探しから解放してくれるのが『マルチケース（ミッキーマウス）』。ミニサイズのポーチで、フック付きなのがポイント。小物を入れてバッグやストラップに付けておけば、必要な時にパッと取り出せて便利。可愛いデザインも含めて、優秀すぎるポーチでした♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マルチケース（ミッキーマウス）価格：￥110（税込）販売ショップ